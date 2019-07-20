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СБУ пришла с обысками на «АрселорМиттал Кривой Рог»

20:16, 20 июля 2019
Разное
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СБУ проводит обыски на "АрселорМиттал" / фото УНИАН

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Об этом заявил и.о. генерального директора предприятия Александр Иванов в видеообращении.

"Представители СБУ пришли с обыском на современный, только что построенный объект - третью машину непрерывного литья заготовок. У нас изъяли копии всех документов по этому оборудованию и начали проверку по контролю ионизационного излучения", - сказал Иванов.

Он добавил, что "недавно нас, крупнейшего иностранного инвестора в Украине, обвинили в экоциде – уничтожении растительного и животного мира, отравлении воздуха и воды, что привело к экологической катастрофе".

По словам Иванова, предприятие прошло "все экологические проверки, в том числе внеплановую - в апреле этого года".

"Эти действия выглядят несколько нелогичными и ставят под сомнение дальнейшую реализацию масштабной программы модернизации в "АрселорМиттал Кривой Рог", - сказал и.о. гендиректора.

Иванов призвал посольства стран Большой семерки, Европейскую бизнес ассоциацию, Американскую торговую палату, Укрметаллургпром, Федерацию металлургов Украины и другие организации «обратить внимание на сложившуюся ситуацию и помочь обеспечить конструктивное сотрудничество международного бизнеса и власти».

Напомним, 17 июля СБУ возбудила дело против руководителей промпредприятия за нарушения норм экологической безопасности.

12 июля президент Владимир Зеленский поинтересовался у представителей одного из крупнейших предприятий не только города, но и страны - «АрселорМиттал Кривой Рог», какие конкретные меры были приняты для улучшения экологической ситуации в регионе и уменьшения вреда местному населению. Речь шла о программе обязательств, которые компания взяла на себя. Также он затронул, в частности, вопросы недопуска проверок на производство и вывода из эксплуатации мартеновского цеха в 2016-2017 годах, чего не было сделано.

Справка УНИАН. Металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», принадлежащий индийскому миллиардеру Лакшми Митталу, является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются страны Ближнего Востока, Африки и Европы.

После приобретения компанией Mittal Steel завод был переименован в «Mittal Steel Кривой Рог», позднее – в «АрселорМиттал Кривой Рог». Компания ArcelorMittal образована в 2006 году путём слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.

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Теги: #СБУ#АрселорМиттал Кривой Рогпогода Кривой Рог