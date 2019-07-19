Владелец Louis Vuitton и Dior стал вторым богатейшим человеком мира: благодаря чему и сколько заработал

Взлет котировок акций LVMH, главного игрока на мировом рынке предметов роскоши, увеличил состояние владельца Louis Vuitton и Dior Бернара Арно на $27 млрд всего за несколько месяцев и обеспечил ему второе место в глобальном списке Forbes.

Бернар Арно стал вторым богатейшим человеком мира, согласно подсчетам Forbes.

По данным на пятницу, богатство магната рынка предметов роскоши, которому принадлежат такие бренды, как Louis Vuitton и Moet & Chandon, достигло $104,1 млрд по сравнению с $76 млрд в марте, когда Forbes опубликовал ежегодный рейтинг миллиардеров. На тот момент он был четвертым богатейшим человеком на планете. Его состояние впервые достигло $100 млрд в июне. Оно выросло благодаря взлетевшим котировкам акций конгломерата LVMH (с начала года они подорожали на 50%).

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Теперь состояние Арно почти на миллиард больше, чем у Билла Гейтса. Это первый случай с 2008 года, когда основатель Microsoft не занимает первую или вторую строчку в списке богатейших людей мира. Акции Microsoft также демонстрировали рекордные показатели, но не такие, как LVMH. Кроме того, большая часть состояния Гейтса сейчас не связана с колебаниями акций IТ-гиганта.

На вершине глобального списка миллиардеров по-прежнему остается Джефф Безос ( у него $124 млрд за вычетом тех денег, которые скоро перейдут его бывшей жене Маккензи Безос в рамках бракоразводного процесса).

Кажется маловероятным, что Арно когда-либо догонит Безоса. Однако большую часть активов обоих бизнесменов составляют акции их компаний, и очередной взлет LVMH и проседание Amazon могли бы быстро сократить разрыв. В конце концов, состояние Арно уже увеличилось на $27 млрд за последние четыре месяца.

Успех Арно объясняется тем фактом, что состоятельные покупатели по всему миру продолжают приобретать предметы роскоши. LVMH сообщил о рекордных объемах выручки и прибыли ($52,5 млрд и $11,2 млрд за 2018 год). В первом квартале выручка увеличилась еще на 16%, до $14 млрд. Размер прибыли, который публикуется дважды в год, станет известен в конце июля.

Но Арно не останавливается на достигнутом. Он продолжает внедрять инновации и менять LVMH спустя 35 лет после того, как он пришел на рынок предметов роскоши, купив Christian Dior. На этой неделе он объявил о начале сотрудничества с модельером Стеллой Маккартни. Это решение было принято примерно через 16 месяцев после того, как Маккартни покинула Kering, конкурента LVMH (под управлением Франсуа-Анри Пино, сына французского миллиардера Франсуа Пино), и стала полноправной владелицей своей компании. В пресс-релизе LVMH Маккартни сообщила, что с тех пор она получила много предложений о сотрудничестве, но убедить ее смогли только Арно и его сын Антуан.

Цель партнерства не только в том, чтобы развивать модный дом Стеллы Маккартни, но и в том, чтобы укреплять экологические инициативы LVMH. Маккартни, чей бренд известен преданностью принципам экологичной и этичной высокой моды, станет специальным советником LVMH по вопросам заботы об окружающей среде.

Эта сделка последовала за громкими новостями о двух совместных проектах LVMH со знаменитой певицей Рианной (Fenty Beauty и Дом моды Fenty). Кроме того, недавно группа компаний приобрела гостиничного оператора Belmond.