Экс-начальник Волынской таможни объявлен в розыск – прокуратура

Чиновник подозревается в нанесении ущерба государству более чем на 300 тысяч гривень.

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении начальника Волынской таможни Государственной фискальной службы, а также двух его подчиненных инспекторов таможни, которые получали взятки от физических лиц за беспрепятственный проезд через государственную границу Украины.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, расследование проводилось прокуратурой и полицией Киевской области.

«Также задокументирован факт причинения государственному бюджету ущерба на сумму более 300 тысяч гривень, в результате злоупотребления начальником Волынской таможни ГФС и инспекторами таможенного поста своим служебным положением», - говорится в сообщении.

В частности, доказано, что в 2017 году через Волынскую таможню ГФС из Польши на территорию Украины реально ввезена спецтехника. Однако с целью уклонения от уплаты в государственный бюджет таможенных платежей должностные лица таможни вывоз товара провели только на бумаге, в действительности же техника осталась на территории Украины.

Кроме того, начальник Волынской таможни ГФС подозревается в незаконном приобретении и использовании специального технического средства для получения конфиденциальной информации, который изъят у последнего при проведении следственных действий.

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В прокуратуре отметили, что в настоящее время четырем подозреваемым таможенникам, в том числе руководителю таможни, направлено сообщение о возможности ознакомления с собранными в ходе досудебного расследования доказательствами. После этого обвинительный акт по части 2 статьи 364, части 3 статьи 368, части 1 статьи 359 УК Украины будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, продолжается досудебное расследование по факту совершения руководителем Волынской таможни ГФС уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.182 УК Украины (незаконный сбор и хранение конфиденциальной информации о лице).

Согласно информации ведомства, он подозревается в наблюдении за своим подчиненным работником - начальником одного из таможенных постов Волынской таможни ГФС и членами его семьи. Указанную информацию получал и хранил с целью скомпрометировать подчиненного в будущем. При этом, чиновник нарушил ряд конституционных прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

В прокуратуре сообщили, что в связи с тем, что подозреваемый на вызов не явился, а местонахождение не известно, он объявлен в розыск.

Как сообщал УНИАН, 9 июля исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Александр Власов заявил, что принял решение об увольнении руководителей Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой таможен.