Украина поднялась на 12-е место среди производителей стали

В апреле наша страна произвела 1,9 миллиона тонн стали.

Украинские металлурги в апреле 2019 года по сравнению с апрелем прошлого года увеличили производство стали на 12,6% - до 1,938 миллиона тонн, поднявшись при этом с 13 на 12-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

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Согласно сообщению, по итогам апреля лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 85 миллионов тонн (рост на 12,7% к апрелю 2018 года).

Далее следуют: Индия (8,79 миллиона тонн, +1,5%), Япония (8,6 миллиона тонн, -0,8%), США (7,43 миллиона тонн, +7,3%), Южная Корея (5,98 миллиона тонн, +1,4%), Россия (5,6 миллиона тонн, -8,3%), Германия (3,36 миллиона тонн, -8,7%), Турция (3 миллиона тонн, +2,6%), Бразилия (2,9 миллиона тонн, -1,9%), Иран (2,17 миллиона тонн, +2,8%), Италия (1,95 миллиона тонн, -5,7%).

В целом в апреле 2019 года по сравнению с мартом прошлого года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 6,4% - до 156 миллионов тонн.

По итогам января-апреля текущего года Украина увеличила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 6,6% - до 7,44 миллиона тонн, сохранив 13-е место в мировом рейтинге производителей стали.

Как сообщал УНИАН, Украинские металлурги по итогам 2018 года сократили производство стали на 1,1% по сравнению с 2017 годом - до 21,1 миллиона тонн, опустившись при этом с 12-го на 13-е место в списке мировых производителей этой продукции.

Справка УНИАН. Украина по итогам 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 миллиона тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 миллиона тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, - снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках. Тем не менее, по итогам 2015 и 2016 годов Украина сохранила 10-ю строчку в отраслевом рейтинге.