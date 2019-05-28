Украинцы получили "теплых кредитов" почти на 740 миллионов

Это две трети от всего прогнозируемого объема кредитования в этом году – 1,1 миллиарда гривень.

Украинцы с начала этого года получили "теплых кредитов" почти на 740 миллионов гривень из прогнозируемых 1,1 миллиарда гривень, сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

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"Учитывая столь высокий спрос на программу со стороны населения и ОСМД, некоторые банки уже завершили сбор заявок на кредитование, а другие - еще предоставляют возможность всем желающим принять участие в программе", - сказано в сообщении.

По словам председателя Госэнергоэффективности Сергея Савчука, заявки на "теплые кредиты" ОСМД могут подать в "Укргазбанк" и "Ощадбанк", а физические лица - в "Укрэксимбанк".

Как сообщал УНИАН, механизм финансирования "теплых кредитов" предусматривает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом гражданам, которые получают субсидию, компенсируется 70% суммы кредита.