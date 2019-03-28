ЕС выделил 104 миллиона евро на утепление жилых домов в Украине

В целом, в госбюджете на финансирование Фонда энергоэффективности заложено 1,6 миллиарда гривень.

Европейский Союз выделил 104 миллиона евро на реализацию программ по повышению энергоэффективности жилого фонда Украины.

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Об этом сообщила координатор сектора энергетики Представительства Европейского Союза в Украине Ольга Бороданкова в ходе церемонии подписания трехстороннего соглашения между Фондом энергоэффективности Украины, Международной финансовой корпорацией (IFC) и "Укргазбанком" о запуске программы финансирования проектов утепления домов для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

"В рамках внедрения программы повышения энергоффективности в жилых домах Европейский Союз направил 104 миллиона евро. На сегодня это самая большая сумма из существующих и внедряемых программ Евросоюза в Украине, что свидетельствует о том, насколько открыт Евросоюз к предоставлению помощи Украине", - сообщила Бороданкова.

Она отметила, что ЕС и дальше готов поддерживать жителей Украины, которые "готовы изменить свои потребительские привычки" в сторону внедрения энергоэффективных мероприятий.

Как отметил присутствующий на мероприятии вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, в целом, в госбюджете на финансирование Фонда энергоэффективности заложено 1,6 миллиарда гривень.

"Общая сумма финансирования фонда на уровне 1,5 миллиарда гривень, которые уже на счетах фонда. В этом году заложено в бюджете 1,6 миллиарда гривень и средства от доноров в размере 100 миллионов евро", - сообщил Зубко.

Как сообщал УНИАН, в начале июня 2017 года Верховная Рада приняла закон о создании в Украине Фонда энергоэффективности, целью которого является предоставление финансовой и технической помощи для энергомодернизации жилого фонда Украины. Часть средств для работы Фонда предоставляется международными донорами - правительством Германии и Европейской комиссией.

В конце марта 2018 года Кабмин утвердил положение о наблюдательном совете Фонда энергоэффективности, а в мае - порядок его формирования.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, общий бюджет Фонда энергоэффективности в 2019 году составит около 14 миллиардов гривень.