На Донбассе без воды остались 16 населенных пунктов
Оператор системы распределения, по требованию поставщика «последней надежды» госпредприятия «Укринтерэнерго», выполнил частичное отключение объектов коммунального предприятия «Вода Донбасса» от электроснабжения, сообщила пресс-служба ДТЭК.
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Согласно сообщению, по состоянию на 16:00 23 мая без водоснабжения остались жители 16 населенных пунктов Константиновского и Торецкого районов.
Сообщается, что от энергоснабжения отключены: насосная «Белокузьминовка», Константиновский район, пос. Белокузьминовка, а также подстанция 35 кВ «Клебан Бык», Константиновский район, пос. Клебан-Бык.
Отмечается, что водоснабжение отсутствует у жителей сел Белокузьминовка, Веролюбовка, Новодмитриевка, Молочарка, Стенки, Ижевка, Клебан-Бык, Заря, Романовка, Степное, Александрово-Калиново, Яблуновка, Катериновка Константиновского района. А также Новгородское, Петровка, Щербиновка Торецкого района.
Сообщается, что, согласно Закону Украины «О рынке электрической энергии» и Правилам розничного рынка электрической энергии, оператор системы распределения обязан выполнить требование поставщика «последней надежды» ГП «Укринтерэнерго» и прекратить электроснабжение потребителя, не выполняющего свои обязательства по оплате счетов за электроэнергию.
«Учитывая социальную значимость КП «Вода Донбасса» для Донецкой области, энергокомпания призывает правительство, а именно ответственных за решение вопроса - Министерство регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства, НКРЭКУ, Минэкономразвития, Минэнергоугля, Донецкую областную государственную администрацию и руководство «Вода Донбасса» принять срочные меры для погашения задолженности», - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в начале апреля по требованию поставщика "последней надежды" - госпредприятия "Укринтерэнерго" - оператор системы распределения выполнил частичное отключение электроснабжения коммунального предприятия "Вода Донбасса".
31 марта 2019 года госпредприятие «Укринтерэнерго» завершило поставку электрической энергии потребителям, которые присоединились к договору о поставке электрической энергии поставщиком «последней надежды» с 1 января 2019 года.
Согласно данным на сайте «Укринтерэнерго», таких потребителей в Украине более 1300. Многие из них имеют проблемы с платежной дисциплиной, за первые два месяца 2019 года общий уровень расчетов потребителей за электроэнергию не превышает 40%.