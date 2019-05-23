На Донбассе без воды остались 16 населенных пунктов

Ряд объектов коммунального предприятия «Вода Донбасса» отключены от электроснабжения.

Оператор системы распределения, по требованию поставщика «последней надежды» госпредприятия «Укринтерэнерго», выполнил частичное отключение объектов коммунального предприятия «Вода Донбасса» от электроснабжения, сообщила пресс-служба ДТЭК.

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Согласно сообщению, по состоянию на 16:00 23 мая без водоснабжения остались жители 16 населенных пунктов Константиновского и Торецкого районов.

Сообщается, что от энергоснабжения отключены: насосная «Белокузьминовка», Константиновский район, пос. Белокузьминовка, а также подстанция 35 кВ «Клебан Бык», Константиновский район, пос. Клебан-Бык.

Отмечается, что водоснабжение отсутствует у жителей сел Белокузьминовка, Веролюбовка, Новодмитриевка, Молочарка, Стенки, Ижевка, Клебан-Бык, Заря, Романовка, Степное, Александрово-Калиново, Яблуновка, Катериновка Константиновского района. А также Новгородское, Петровка, Щербиновка Торецкого района.

Сообщается, что, согласно Закону Украины «О рынке электрической энергии» и Правилам розничного рынка электрической энергии, оператор системы распределения обязан выполнить требование поставщика «последней надежды» ГП «Укринтерэнерго» и прекратить электроснабжение потребителя, не выполняющего свои обязательства по оплате счетов за электроэнергию.

«Учитывая социальную значимость КП «Вода Донбасса» для Донецкой области, энергокомпания призывает правительство, а именно ответственных за решение вопроса - Министерство регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства, НКРЭКУ, Минэкономразвития, Минэнергоугля, Донецкую областную государственную администрацию и руководство «Вода Донбасса» принять срочные меры для погашения задолженности», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля по требованию поставщика "последней надежды" - госпредприятия "Укринтерэнерго" - оператор системы распределения выполнил частичное отключение электроснабжения коммунального предприятия "Вода Донбасса".

31 марта 2019 года госпредприятие «Укринтерэнерго» завершило поставку электрической энергии потребителям, которые присоединились к договору о поставке электрической энергии поставщиком «последней надежды» с 1 января 2019 года.

Согласно данным на сайте «Укринтерэнерго», таких потребителей в Украине более 1300. Многие из них имеют проблемы с платежной дисциплиной, за первые два месяца 2019 года общий уровень расчетов потребителей за электроэнергию не превышает 40%.