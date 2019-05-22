Часть населенных пунктов Донецкой области снова может остаться без воды

ДТЭК 23 мая может снова отключить компанию «Вода Донбасса» от электроснабжения.

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, 23 мая может снова отключить компанию «Вода Донбасса» от электроснабжения из-за долгов. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

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«23 мая 2019 года по требованию поставщика «последней надежды» ГП «Укринтерэнерго» оператор системы распределения выполнит частичное отключение электроснабжения коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса», - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, оператор системы распределения обеспокоен тем, что, несмотря на внимание первых лиц государства и руководства Донецкой области к проблеме КП «Компания «Вода Донбасса», решение не найдено.

"Водоснабжающее предприятие будет отключено от электроэнергии за долги перед поставщиком электроэнергии – ГП «Укринтерэнерго», - говорится в сообщении.

Отмечается, что оператор системы распределения, согласно требованиям законодательства, обязан провести отключение должника. Новое отключение ставит под угрозу водоснабжение многих населенных пунктов Донецкой области.

В пресс-службе напомнили, что в апреле из-за проблем КП «Компания «Вода Донбасса» без водоснабжения остались населенные пункты Константиновского и Торецкого района Донецкой области.

«Учитывая социальную значимость КП «Компания «Вода Донбасса» для Донецкой области, энергокомпания призывает правительство, а именно ответственных за решение вопроса - Министерство регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства, НРЭКУ, Минэкономразвития, Минэнергоугля, Донецкую областную государственную администрацию и руководство «Компании «Вода Донбасса» принять срочные меры для погашения задолженности и не допустить отключения», - отметила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля по требованию поставщика "последней надежды" - госпредприятия "Укринтерэнерго" - оператор системы распределения выполнил частичное отключение электроснабжения коммунального предприятия "Вода Донбасса".

31 марта 2019 года госпредприятие «Укринтерэнерго» завершило поставку электрической энергии потребителям, которые присоединились к договору о поставке электрической энергии поставщиком «последней надежды» с 1 января 2019 года.

Согласно данным на сайте «Укринтерэнерго», таких потребителей в Украине более 1300. Многие из них имеют проблемы с платежной дисциплиной, за первые два месяца 2019 года общий уровень расчетов потребителей за электроэнергию не превышает 40%.