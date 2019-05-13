Ограничения АМКУ, наложенные на Днепровский коксохимический завод, будут создавать серьезные помехи в работе предприятия - эксперт

Согласно наложенным АМКУ ограничениям, в течение 7 лет "Метинвест" обязан продавать не менее половины отдельных видов продукции завода (пек, масло каменноугольное поглотительное, коксовый орех, мелочь) третьим лицам, не связанным с ней.

Ограничения в виде обязательств реализовывать значительную часть продукции третьим лицам, которые после пяти лет рассмотрения Антимонопольный комитет наложил на Днепровский коксохимический завод (ДКХЗ), будут создавать серьезные помехи в работе предприятия, в том числе и в части планирования объемов производства.

Такое мнение 112.ua озвучил председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький в статье "Монопольное право Антимонопольного комитета: Почему АМКУ годами тормозит бизнес-сделки?".

Спустя пять лет с момента получения заявки Антимонопольный комитет предоставил разрешение международной вертикально интегрированной горно-металлургической группе компаний "Метинвест" на покупку более 50% акций Днепровского коксохимического завода. При этом АМКУ предусмотрел ряд ограничений при осуществлении этой сделки.

"Ограничения, которые накладываются решением АМКУ в виде обязательств реализовывать значительную часть продукции третьим лицам, будут создавать серьезные помехи в работе предприятия, в том числе и в части планирования объемов производства (с учетом постоянно изменяющейся конъюнктуры рынка). Пока будут действовать наложенные АМКУ ограничения, "Метинвест" не будет получать того экономического эффекта, который мог бы быть", - сказал Беленький.

Согласно наложенным АМКУ ограничениям, в течение 7 лет "Метинвест" обязан продавать не менее половины отдельных видов продукции завода (пек, масло каменноугольное поглотительное, коксовый орех, мелочь) третьим лицам, не связанным с ней. Как известно, ДКХЗ специализируется также на производстве кокса, смолы сульфата аммония и продуктов переработки. Сведения об объемах реализации продукции в течение всего времени действия ограничений группа должна подавать в АМКУ.

Известно, что коксохимическое производство – это В2В и может эффективно функционировать только если встроено в вертикально-интегрированную производственную цепочку. Это одна из причин, по которой российская группа "Евраз" в 2014 году, выходя из бизнеса в ГМК Украины, стала искать покупателя на актив, а не оставила его себе, говорят участники рынка.

Как известно, Антимонопольный комитет Украины в течение пяти лет рассматривал обращение группы "Метинвест" в отношении разрешения на покупку Днепровского коксохимического завода - одного из старейших и знаковых предприятий горно-металлургического комплекса Украины. Решение было принято 19 апреля, однако АМКУ предусмотрел в своем решении ограничения, которые являются беспрецедентными, как и сроки рассмотрения комитетом заявки "Метинвеста", говорят эксперты. По их словам, с учетом достаточно высокой конкуренции среди производителей кокса в Украине и отсутствия каких-либо барьеров для импортеров, действия АМКУ выглядят как предвзятое и неуважительное отношение ко всей отрасли украинского ГМК.