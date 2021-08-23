Ко Дню Государственного флага и в честь 30-летия Независимости Украины комбинат "Запорожсталь" Группы Метинвест установил национальный флаг на вантовом мосту в Запорожье.

Огромный стяг расположен на пилоне вантового моста, строящегося в рамках программы "Большое строительство", на самой высокой точке над р. Днепр — в 95 м от поверхности воды.

"К 30-му Дню Независимости Украины металлургам Запорожстали хотелось преподнести городу особый подарок. Мы установили огромнейший государственный флаг на главный пилон вантового моста посреди Днепра, который видно из многих точек города, что олицетворяет нашу поддержку страны в строительстве и укреплении сильной независимой Украины", — отметил Генеральный директор "Запорожстали"Александр Мироненко.

Специально для установки был пошит флаг размером 41х27 м. Учитывая особые ветровые нагрузки, которые испытывают конструкции над рекой, по всей площади флага прошиты специальные стропы и сделаны воздушные клапаны, чтобы снизить парусность и сохранить его целостность.

Совместно со строительной компанией "Onur"и группой монтажников-высотников компании "Промальпинизм", полотно флага общей площадью 1100 м2 на специальной монтажной металлической балке, подняли на пилон и надежно закрепили. Монтаж конструкции длился около трех дней.

Также государственный флаг был поднят на самой высокой точке "Запорожстали"— колошнике доменной печи №3 на высоте 85 м. Обновлены государственные флаги на всех административных зданиях предприятия, дополнительно установлены национальные флаги на главных пешеходных проходных предприятия.

В 2021 году управляющая компания "Запорожстали", Метинвест, отмечает 15-летие со дня основания. Метинвест — международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. В структуру группы входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, Европе и США, а также сеть продаж во всех ключевых регионах мира. Компания контролирует всю производственную цепочку — от добычи руды и угля до производства полуфабрикатов и готовой продукции.

Справка:

ПАО "Запорожсталь" - одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира.

Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, х/к лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции комбината являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

Автор: Григорий Бондарь