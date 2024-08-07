Также университет планирует привлекать к обучению украинцев, которые выехали из страны, а студентам в Украине - предоставлять возможности для международной стажировки.

В будущем учебном году частный горно-металлургический университет Метинвест Политехника планирует новые направления работы со студентами, в частности - грантовые программы на проведение исследований, а также международную стажировку своих студентов в Болгарии. Об этом рассказал ректор вуза Александр Поважный.

Он рассказал, что сейчас в вузе действуют три вида стипендии - академическая, повышенная академическая, а также стипендия генерального директора Метинвеста. А уже осенью в Политехнике начнет действовать грантовая программа, в рамках которой отдельным студентам или группам студентов будет предоставляться финансирование на проведение научных исследований.

"Конкретные направления исследований будут определять грантодатели. Недавно мы реформировали управленческую систему университета, и ввели деятельность академических советов, в состав которых входят представители вуза и бизнеса. В рамках этих академических советов и будут проходить слушания, во время которых будут определяться приоритетные направления для предоставления грантов. То есть, к принятию этих решений будет привлечен заказчик - бизнес", - пояснил Поважный.

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Кроме того, по его словам, Метинвест Политехника планирует привлекать к обучению украинцев, которые выехали из страны, а студентам в Украине - предоставлять возможности для международной стажировки.

"Недавно мы подписали меморандум между Метинвест Политехникой, болгарским университетом и расположенным в Болгарии предприятием Метинвеста Promet Steel, о сотрудничестве в подготовке соответствующих специалистов. Также начат пилотный проект международных стажировок для наших студентов", - говорит ректор.

Узнать больше о специальностях, которые можно получить, учебных программах, условиях зачисления на бакалаврские и магистерские программы, а также о стипендии можно на сайте университета: https://metinvest.university/

Напомним, вуз Метинвест Политехника, который основала компания Метинвест Рината Ахметова, в этом году выпустил первых специалистов по современным инженерно-техническим специальностям: 143 магистра получили дипломы, которые дают им возможность работать на любых предприятиях мира.