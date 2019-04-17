Китайские инвесторы просят Кубива разобраться с рейдерской атакой на CNBM

Крупнейшее объединение китайских инвесторов в Украине – Китайская торговая ассоциация - призвала первого вице-премьер-министра Степана Кубива вмешаться в ситуацию, которая сложилась вокруг инвестиций китайской государственной корпорации CNBM в Украине и принять меры для предотвращения нарушения ее прав.

Об этом идет речь в письме КТА к Кубиву, опубликованном на официальном сайте организации.

Ассоциация обращается к Кубиву также как и к Главе Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, противодействию незаконному поглощению и захвату предприятий.

В письме отмечается, что, по информации представителей ООО «Восход Солар» - входящей в структуру CNBM компании, которая владеет солнечными электростанциями в Николаевской области – на данный момент при участии правоохранительных и судебных органов происходят спланированные противоправные мероприятия, которые могут быть частью рейдерской атаки на компанию. В частности, речь идет об обысках производственной площадки в пгт Березанка и попытке физического отключения электростанции с целью полного приостановления работы компании.

«Мы считаем, что такие действия представителей силовых органов могут быть давлением на менеджмент и акционеров компании с целью остановки электростанции», - отмечается в документе.

В КТА напоминают, что существует хозяйственный спор между ООО «Восход Солар» и ФК «Веста», которая приобрела активы кредитора компании – ПАО КБ «Актив Банк», и теперь пытается получить контроль над ее имуществом. «Одной из попыток такого давления является попытка криминализировать спор и обвинить представителей ООО «Восход Солар» в мошенничестве», - сказано в документе.

В связи с этим представители КТА обратились к Степану Кубиву с просьбой дать поручение рассмотреть этот вопрос, принять меры относительно недопущения нарушения прав китайских инвесторов в Украине и обеспечить надлежащие условия для завершения хозяйственного спора законным способом.

В январе 2019 года в ходе визита в Китай Степан Кубив заявил, что Украина намерена расширять торговые и инвестиционные отношения с этой страной. Он также отметил, что Украина планирует принять участие во Втором международном форуме «Один пояс – один путь», который пройдет c 25 по 27 апреля в Пекине.

Ранее СМИ сообщали о том, что CNBM считает события на территории ООО «Восход Солар» попыткой рейдерского захвата. Ситуацией обеспокоилось посольство Китая в Украине. СМИ также опубликовали уведомление о судебном процессе CNBM против Украины из-за рейдерства, которое было направлено в Министерство юстиции.

Напомним, CNBM является одной из крупнейших госкорпораций Китая, входит в топ-500 крупнейших компаний мира. В Украине владеет активами солнечных электростанций суммарной мощностью 267 МВт. По результатам 2018 года, 10 СЭС CNBM в Украине произвели 309 млн кВт-час электроэнергии, что позволило обеспечить годовое потребление для более 70 тыс. домохозяйств.

СМИ ранее сообщали, что за деятельностью ФК "Веста" стоит украинский предприниматель, специализирующийся на скупке проблемных долгов – Павел Фукс.