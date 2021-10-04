Ряд специалистов отмечает: у компаний, которые не боятся перейти к прозрачным зарплатам, серьезные преимущества.

Очень часто в процессе поиска работы потенциальный сотрудник, переходя к графе о заработной плате, вместо конкретной цифры видит фразу "в зависимости от опыта" или "конкурентоспособная".

Журналисты ВВС разобрались, почему же компании не указывают размер зарплаты в своих объявлениях.

Как пояснил Том Хармсворт, управляющий директор компании WeMaintain, офисы которой расположены в Великобритании, Франции и Сингапуре, скрывая заработную плату, работодатель пытается выяснить, какая сейчас зарплата у кандидата и на что он рассчитывает.

Читайте такжеВ Украине выросла средняя зарплата - ГосстатИ такая таинственность вредит работникам, ведь так они могут понять, будет ли работа финансово выгодной. Почему же работодатели скрывают зарплаты? Как пишет ВВС, они опасаются, что обнародование заработной платы поставит их в невыгодное положение с конкурентами или вызовет возмущение среди имеющегося персонала.

"Чтобы привлечь лучших работников, компании часто вынуждены предлагать более высокую зарплату, чем та, которую имеют ее сотрудники", — объясняют журналисты. К тому же компании опасаются, что если они назовут параметры заработной платы, все претенденты будут рассчитывать на верхнюю часть диапазона.

По словам Шелли Холт, руководительницы отдела персонала PayScale, у компаний, которые не боятся перейти к прозрачным зарплатам, есть серьезные преимущества.

Руководители многих компаний уверены, что некоторые из лучших работников могут не подаваться на должности, зарплата на которых не указана. Кроме того, открытая заработная плата - серьезный признак того, что компания стремится к равенству.

"Чем больше компаний открыто говорят о своих зарплатах, тем меньше остается неравенства в оплате труда на рынке", - отмечают журналисты.

Открытые зарплаты: практика компаний в мире

В Латвии с 2019 года действует закон об обязательном размещении заработной платы во всех объявлениях о работе. Похожий закон есть и в штате Колорадо, США: работодатели должны обнародовать почасовую оплату труда или диапазон оплаты труда во всех списках трудоустройства, иначе им грозит штраф до $10 тыс. В 21 штате запрещено спрашивать заявителей об истории их заработной платы.

Указывая размер зарплаты, работодатель не расточает время потенциальных сотрудников. Также он сам не проверяет резюме людей, которые стремятся получать более высокую заработную плату.

Какие профессии самые оплачиваемые в Украине: данные Госстата

Средняя номинальная заработная плата ИТшника в августе составила 24 тыс. 813 гривню, это - самый высокий показатель среди всех других сфер деятельности.

На втором месте с незначительным отрывом расположена сфера финансовой и страховой деятельности. Средняя номинальная зарплата штатного работника этой сферы в августе составила 23 тыс. 537 грн.

Тройку лидеров по средней зарплате в августе замыкают сферы государственного управления и обороны, а также обязательного социального страхования. Средняя номинальная зарплата штатного работника этих сфер составляла 21 тыс. 207 грн.

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Автор: Ольга Робейко