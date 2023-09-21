Сумма гранта составила 1,25 млрд долларов.

Сегодня, 21 сентября, в государственный бюджет Украины поступил грант от США в размере 1,25 миллиарда долларов через целевой фонд многих доноров Всемирного банка.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, средства являются частью пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

Целью проекта является частичная компенсация расходов государственного бюджета, в частности социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны. В 2023 году Украина уже получила 9,7 млрд долларов США прямой бюджетной поддержки от США в форме грантов.

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Привлеченное финансирование направляется на возмещение расходов госбюджета: обеспечение пенсионных выплат, выплат сотрудникам ГСЧС, оплаты труда медработников, предоставляющих услуги по программе медицинских гарантий, госслужащих и педагогических работников.

"С начала полномасштабной войны в госбюджет Украины уже поступило 21,7 млрд долларов от Соединенных Штатов. Финансовая помощь от США оказывается на безвозвратных условиях, что позволяет не увеличивать долговую нагрузку на бюджет страны. Благодарен правительству США за солидарность и масштабную поддержку", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Финансовая помощь Украине

В мае 2023 года Украина получила грант от США на 1,25 млрд долларов. Сообщалось, что привлеченное грантовое финансирование будет направлено на возмещение расходов госбюджета.

По словам министра финансов Сергея Марченко, в следующем году бюджет Украины потребует не меньшей поддержки международных партнеров, чем это было в 2023 году. Сейчас потребности Украины во внешнем финансировании от партнеров составляют 42 млрд долларов в год.

Ранее сообщалось, что благодаря проекту PEACE in Ukraine Министерство финансов Украины привлекло грантов и займов на общую сумму 19,5 млрд долларов и 1,44 млрд евро, из которых 17,97 млрд долларов – гранты.

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