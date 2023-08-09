Украине потребуется 42 миллиарда долларов, но никто не гарантирует поступления такого объема средств.

В 2024 году бюджет Украины потребует не меньшей поддержки международных партнеров, чем это было в текущем году.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил министр финансов Сергей Марченко, отметив при этом, что бюджет сектора безопасности и обороны Украины будет планировать на уровне 2023 года.

"Сейчас 42 миллиарда долларов у нас внешние потребности, во внешнем финансировании. На следующий год мы планируем не меньшую сумму. Почему? Потому что бюджет сектора безопасности и обороны мы будем планировать на уровне 2023 года", - сказал он.

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При этом, глава ведомства подчеркнул, что это не означает, что все эти поступления за счет международной помощи уже подтверждены. Никто не гарантирует поступление денег именно в этом объеме.

"Да, мы сейчас 2023 год обеспечили. 2024 год пока есть понимание только, что у нас есть помощь от ЕС. 50 миллиардов евро на 4 года. Есть МВФ, который нам помогает собрать эти обязательства. Надеюсь, что будут США. Очень надеюсь! Это очень важно. Потому что США дают грантовую помощь", - пояснил Марченко.

По словам министра, на оборонные нужды в бюджете заложено 1,6 триллиона гривень, но это еще не окончательная цифра.

"Это при том, что налогами мы собираем 1 300 миллиардов. 1 600 миллиардов – это сектор безопасности и обороны. Это наши расходы, которые мы должны финансировать сами. И поэтому сейчас у меня никаких оснований нет, чтобы подавать бюджет на сектор безопасности и обороны меньший", - сказал он.

Помощь Украине

По информации премьер-министра Дениса Шмыгаля, в январе-июне 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило почти 870 миллиардов гривен, из которых 600 миллиардов – это налоговые поступления, а 270 миллиардов – гранты от международных партнеров.

По состоянию на 1 апреля 2023 года бюджет Украины с начала года получил почти $ 11 млрд международной поддержки. В частности в марте поступило $4,6 млрд поддержки партнеров.

Внешние потребности в финансировании дефицита государственного бюджета Украины в 2023 году составляют более 42 миллиардов долларов. При этом внешние заимствования и гранты не могут направляться на нужды обороны и безопасности, на это можно тратить только средства от налогов и привлеченные внутренние заимствования от военных облигаций.

Основными финансовыми донорами Украины являются Европейский союз, Соединенные Штаты Америки и Международный валютный фонд.

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