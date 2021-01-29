По словам президента, уже в этом году украинцы смогут получить доступную ипотеку на жилье.

Уже в этом году украинцы смогут получить доступную ипотеку на жилье под 7% годовых.

Читайте такжеПочти 75% украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении - опросКак передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Считаю, что это большая победа. Когда некоторые вам говорит, что в его время показатели в стране были выше, он в этом смысле не врет. Потому что еще два года назад средняя ставка ипотеки в Украине была 21%. Сейчас будет семь. И уже в этом году украинцы - и, кстати, это касается не только молодых семей, но и всех наших граждан, так вот, уже в этом году они смогут получить доступную ипотеку на жилье под 7%", - сказал Зеленский.

"Мы обещали в программе сделать все, чтобы у молодых украинских семей голова болела только от одного вопроса: что же им выбрать - квартиру в городе или загородный домик", - добавил президент.

Что этому предшествовало

27 января 2021 года Кабинет министров на своем заседании утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов до 7%.

Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что одной из главных целей для государства является снижение ставок по ипотечному кредитованию до 10%.

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Автор: Богдан Слуцкий