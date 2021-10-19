В то же время в Офисе президента отвергли слухи об изменениях в руководстве Национального банка.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет сменить главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на трех человек, знакомых с планами главы государства.

По их словам, Зеленский якобы не доволен деятельностью Шевченко. Он поссорился с несколькими топ-менеджерами НБУ, что вызвало волну отставок и возмутило западных партнеров, в том числе Международный валютный фонд.

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Чтобы уволить Шевченко, Зеленский должен предоставить основания и нуждается в одобрении парламента, где его партия "Слуга народа" имеет большинство. Впрочем, пишет Bloomberg, президент сначала хочет найти замену Шевченко, прежде чем предложить депутатам уволить его. По данным Bloomberg, поиском кандидатов якобы занимается глава Офиса президента Андрей Ермак, и пока этот процесс не завершен.

В то же время в Офисе президента отвергли слухи об изменениях в руководстве Национального банка, добавив, что будет только официальное заявление лишь в случае принятия какого-либо решения о замене Шевченко.

В самом Нацбанке Bloomberg сказали, что впереди у них "много важных задач", и их команда "продолжает работать над их выполнением".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины 16 июля 2020 года. До этого он работал председателем правления государственного "Укргазбанка".

Шевченко заменил на этом посту Якова Смолия, подавшего президенту заявление об увольнении по собственному желанию, объяснив свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется "систематическое политическое давление". 3 июля парламент поддержал предложение президента уволить Смолия.

В этом году в НБУ состоялись несколько громких увольнений, в частности, заявления написали ряд руководителей департаментов. Среди тех, кто уволился: руководитель департамента лицензирования Александр Бевз и вся управленческая команда этого подразделения, всего девять человек; глава департамента сопровождения кредитов Нацбанка Олег Новаковский; директор департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук; заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб.

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Автор: Александр Топчий