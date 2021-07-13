Без средств, но с долгами. Сможет ли Украина обойтись без денег МВФ

В правительстве заявили, что Украина "не ощутит никаких экономических потрясений", если в этом году не получит очередной транш МВФ. Так ли это, если учитывать необходимость миллиардных выплат по долгам в 2021 году?

Пауза в финансовых отношениях Украины и Международного валютного фонда длится уже год.

Первый транш по 18-месячной программе stand-by, утвержденной Советом директоров Фонда в июне 2020 года, был выделен нашей стране сразу по принятию решения о программе и составил 2,1 млрд долларов. Второй транш на сумму около 5 млрд долларов, завис «в воздухе».

Не разрешила ситуацию и миссия МВФ, работавшая в Киеве в начале этого года. Нам выдвинули очередные «претензии»: в Фонде традиционноотмечали прогресс в переговорах с властями Украины, но при этом констатировали, что активности в продвижении реформ по-прежнему недостаточно - нужно усилить борьбу с коррупцией, перезапустить судебную систему.

Власти Украины на это ответили тем, что,поскольку страна находится в состоянии войны, то вынуждена по-иному, чем другие заемщики Фонда, выбирать приоритетные сферы для проведения реформ. И это нужно учитывать. Однако на Печерских холмахнаселение заверили, что повода для волнения нет - «переговоры с Фондом продолжаются».

Происходящее вызвало, мягко сказать, озабоченность в экспертной среде. Аналитики уверяли, что кредитные средства Фонда, которые предоставляются по очень низкой ставке и являются лакмусом для других «инвесторов», нам очень важны на фоне далеко нелегкой ситуации.

По данным Минфина, Украине до конца текущего года необходимо выплатить по долгам 368,4 млрд гривен. Из этой суммы по внутреннему долгу нужно погасить 249,6 млрд гривен, по внешнему – 118,8 млрд гривен. Пиковым месяцем для выплат по госдолгу будет сентябрь, когда придется отдать 104,2 млрд гривен. При этом дефицит госбюджета составляет практически 300 млрд гривен.

В разгар «финансовых» дискуссий – справимся ли мы с долгами без помощи извне - последовало заявление первого вице-премьера-министра экономики Алексея Любченко, что Украина не ощутит никаких экономических потрясений, если в этом году не получит следующий транш Международного валютного фонда. При этом он добавил, что Министерство финансов продолжает вести переговоры с МВФ.

«У нас выполнены все обязательства, которые брало на себя государство, касательно институциональных изменений, прямых действий правительства, поэтому мы уверены и очень надеемся, что этот транш будет. Потому что отказываться от дешевых денег – это бред при такой потребности в инвестициях», - сказал Любченко.

Так справится ли Украина с долговыми проблемами без средств своего главного кредитора?

Больше «нет», чем «да»

Президент инвестиционной группы «УНИВЕР» Тарас Козак называет заявление Любченко, дескать, мы можем обойтись без этих средств, «хорошей миной при плохой игре».

«Если они не нужны, то для чего же продолжаются переговоры с МВФ? Причем они активно ведутся с прошлого года. Да и в заявлении отмечается, что отказываться от этих денег не стоит», - подчеркнул эксперт.

По его словам, Украина действительно пока выкручивается без каких-либо потрясений. В первой половине года погасили более половины расписанной задолженности и ничего особо не прочувствовали. Даже при том, что дефицит госбюджета составляет около 300 млрд гривен.

Впрочем, по словам Козака, в истории с очередным траншем МВФ от правительства мало зависит. Наши обязательства перед Фондом лежат несколько в иной сфере ответственности. Борьба с коррупцией, в чем наблюдается некий откат от реформ, перезапуск судебной системы, очищение Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей… Все это - задача парламента по принятию соответствующих законов. Правительство, как и заявил Любченко, со своей стороны выполнило обязательства. Отсюда и такая словесная игра.

Экономический эксперт Олег Пендзин также отмечает, что затягивание переговоров с МВФ происходит из-за того, что Украина все никак не может выполнить политические условия, обозначенные в Меморандуме. Все вопросы, о которых идет речь - требования по реформированию судоустройства, восстановлению ответственности за ложь в декларациях – требуют четкой работы парламента. Верховная Рада, тем временем, вот-вот отправится «на каникулы» до сентября.

«Сомневаюсь, что необходимые законы будут приняты в турборежиме. Депутаты уже приняли в турборежиме закон об уголовной ответственности за неправдивые электронные декларации, и президент, в связи с внесенными правками, был вынужден его ветировать. С учетом ситуации на сегодня, думаю, в лучшем случае к вопросу доступности денег МВФ можно будет вернуться не раньше октября», - говорит он.

Олег Пендзин напоминает, что Минфин обещал решить все проблемы и получить транш МВФ еще в конце 2020 года. Сейчас – середина 2021-го, но денег никто так и не видел.

«Все происходит согласно поговорке: «обещать - не значит жениться». Что-то обещаем мы, что-то обещают нам. Но до ЗАГСа дело не доходит», - отмечает эксперт.

Крутись, как можешь

Он подчеркивает, что в этом году Украина по внешним валютным долгам должна выплатить порядка 10 млрд долларов. И транш МВФ помог бы справиться с этим. Но и без средств МВФ, по крайней мере, до конца года, мы выкрутимся.

«Присутствие или отсутствие МВФ в Украине означает стоимость привлечения средств - либо дешевле, либо дороже. А деньги мы в любом случае будем привлекать. Важно понимать: даже максимальные выплаты по траншам МВФ не решат наши проблемы. Просто наличие транша удешевит процесс», - отметил эксперт.

«Если Украина не достигнет договоренности до осени о втором транше по программе stand-by (и связанными с ними кредитами других международных организаций), то, с высокой вероятностью, для решения проблемы выплат будут выпущены еврооблигации. Совсем недавно такие бумаги выпустил «Укравтодор» - на 7 лет под 6,25%, что указывает на соответствующее окно возможностей и для суверенных заимствований», - считает экономист Андрей Блинов.

По его словам, учитывая ожидающееся распределение средств эмиссии МВФ, Украиной может быть взят краткосрочный бридж-кредит, чтобы не порождать никаких сомнений в том, что Киев будет своевременно и в полном объеме выполнять календарь выплат по госдолгу.

Блинов напоминает, что в третьем квартале Украине необходимо выплатить по валютному госдолгу 3,3 млрд долларов. Из них - 2,7 млрд долларов в сентябре. Преимущественно, это выплаты по телу гособлигаций, реструктуризированных в 2015 году.

«Чтобы осуществить эти выплаты, Министерству финансов необходимо привлечь 2-3 млрд долларов в ближайшее время», - говорит эксперт.

«Подарок» в 2 миллиарда

Но есть и хорошие новости. В конце прошлой недели Совет исполнительных директоров МВФ одобрил предложение распределить 650 млрд долларов между странами-членами Фонда. Каждая страна получит сумму пропорционально квоте в МВФ, Украина – примерно 2,7 млрд долларов.

Распределение средств конкретно каждой стране требует еще одного утверждения, оно ожидается до конца лета.

«Это очень позитивный шаг со стороны МВФ, в том числе и для Украины, поскольку поможет правительству спокойно управлять публичными финансами», – отметил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

Тарас Козак, в свою очередь, отмечает, что этот«подарок»- не кредит. По его словам, данные средства, скорее всего, пойдут в резервы Нацбанка, что может усилить способность как финансовой системы, так и в целом власти, в частности, по погашению внешнего долга. «Давление на валютный рынок было бы не таким сильным, и стабильное состояние золотовалютных запасов повышает доверие к заемщику. Это дало бы возможность размещать евробонды», - говорит эксперт.

Однако он считает, что лучше эти средства МВФ направить не в золотовалютные резервы, а в бюджет, поскольку «это больше отвечает нашим сегодняшним интересам».

С траншами МВФ, или без них, Украине все равно придется брать взаймы, обновляя новые антирекорды объема госдолга. И важно помнить, что он ложится на плечи рядовых украинцев. А конца этой истории пока не видно.

Нана Черная

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