Большинству украинцев платят не более 20,1 тыс. гривен.

По итогам шести месяцев 2023 года наибольшее количество официальных работников получает заработные платы от 6,7 до 20,1 тыс. грн. Речь идет о 3,95 млн работающих, или 53,4% от общего количества. Средняя зарплата в этом сегменте составляет 11 тыс. грн. Об этом сообщил замглавы финансового комитета парламента Ярослав Железняк со ссылкой на данные ПФУ.

"Статистика по официальным зарплатам. Данные Пенсионного фонда только за 6 месяцев 2023 года, но думаю, общий тренд не менялся", - отметил нардеп в своем Telegram-канале.

По его словам, на втором месте находятся зарплаты от 20,1 до 100,5 тыс. грн, со средней зарплатой по диапазону в 34 тыс. грн. На эту категорию приходится 25,5%, или около 1,9 млн работающих.

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Замыкают первую тройку зарплаты от 0 до "минималки" в 6,7 тыс. грн. Указанные выплаты получают 19,9% трудоустроенных.

Еще 74,5 тыс. работников получают зарплату от 100,5 до 200 тыс. грн (средняя 131 тыс.), 14,2 тыс. украинцам платят более 200 тыс. грн (средняя 648 тыс. грн).

Зарплаты в Украине

В следующем году среднемесячная заработная плата работников, брутто (до вычета налогов) составит 21 809 грн, в 2025-м показатель вырастет до 25 732 грн, а в 2026-м – до 30 260 грн. Об этом свидетельствуют одобренные Кабинетом министров основные прогнозные макропоказатели.

По итогам третьего квартала 2023 года среднемесячная заработная плата составила 17 937 грн. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то показатель повысился на 22,7%.

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