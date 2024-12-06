Зарплаты чиновников в Украине с начала года выросли на 49%: кто зарабатывает больше всех

Самые низкие зарплаты среди чиновников у работников Национальной службы посредничества и примирения.

Средняя зарплата работников центральных государственных органов в октябре 2024 года составляла 57,5 тысяч гривен. Это на 49% больше, чем по состоянию на начало года (в январе показатель средней зарплаты составлял 38,6 тыс. грн).

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов по оплате труда в государственных органах.

Самая большая средняя зарплата у работников Антимонопольного комитета - 113,7 тыс. грн в октябре. Второе место занимает Министерство цифровой трансформации со средним уровнем зарплаты 88,5 тыс. грн, третье - Государственное агентство развития туризма (87,7 тыс. грн).

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Самые низкие средние зарплаты у работников Государственного агентства резерва Украины (37,5 тыс. грн), Государственной службы статистики (35,9 тыс. грн) и Национальной службы посредничества и примирения (31,7 тыс. грн).

В Государственной таможенной службе в среднем зарабатывают 70,3 тыс. грн, чуть меньше - в Министерстве экономики (69,1 тыс. грн). Почти одинаковые средние заработные платы в министерствах юстиции и финансов (59,3 и 59,2 тыс. грн соответственно).

Зарплаты в Украине

Как писал УНИАН, в августе текущего года средняя зарплата чиновников в Украине составляла 55,8 тысячи гривен. С января оплата труда в государственных ведомствах тогда выросла на 44,6%.

В октябре в Минэкономики сообщали, что средняя зарплата в Украине за год выросла на 20%. Больше всего украинцы получают в таких сферах, как ІТ, маркетинг и финансы. По данным Госстата, средняя зарплата до вычета налогов во втором квартале выросла до 20964 гривен.

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