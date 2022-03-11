Речь идет о 415 млрд долларов. Этой суммы почти достаточно, чтобы перекрыть прямые единовременные потери

Министерство экономики совместно с правительствами других стран ищут механизм передачи Украине арестованных золотовалютных резервов Центробанка России в размере 415 млрд долларов для возмещения убытков от российской агрессии.

Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Денис Кудин во время общенационального телеэфира.

"Западные правительства уже арестовали золотовалютные резервы Центробанка РФ - 415 млрд долларов. Этой суммы почти достаточно, чтобы перекрыть эти прямые единоразовые потери. Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами других стран мы найдем юридический механизм, каким образом могут поступить эти деньги Украине для восстановления и компенсаций", - рассказал Кудин.

Война против Украины: