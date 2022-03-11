Министерство экономики совместно с правительствами других стран ищут механизм передачи Украине арестованных золотовалютных резервов Центробанка России в размере 415 млрд долларов для возмещения убытков от российской агрессии.
Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Денис Кудин во время общенационального телеэфира.
"Западные правительства уже арестовали золотовалютные резервы Центробанка РФ - 415 млрд долларов. Этой суммы почти достаточно, чтобы перекрыть эти прямые единоразовые потери. Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами других стран мы найдем юридический механизм, каким образом могут поступить эти деньги Украине для восстановления и компенсаций", - рассказал Кудин.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 9 марта ООН зафиксировало 1506 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 549 погибших и 957 раненых.