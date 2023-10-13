Замороженные российские активы стремятся использовать для помощи Украине.

В Евросоюзе стремятся к "решительному прогрессу" в вопросе относительно использования замороженных российских активов для помощи Украине, пишет Reuters со ссылкой на проект совместного заявления лидеров ЕС, которые должны встретиться позже в этом месяце.

Блок отсрочил рассмотрение вопросов по использованию замороженных российских государственных активов для Украины из-за юридических проблем. В частности, из-за того, что санкции блока в отношении богатства российских частных лиц были обжалованы в судах.

Согласно проекту совместного заявления, с которым ознакомилось издание, лидеры блока встретятся в Брюсселе 26-27 октября. При этом дипломаты из стран ЕС должны провести технические переговоры по этому вопросу 17 октября.

Видео дня

Использование российских активов для помощи Украине - последние новости

На протяжении многих месяцев в Европе не могут договориться о том, что делать с замороженными активами РФ. В Европейском центробанке высказывали опасения относительно того, что действия против санкционных активов могут угрожать финансовой стабильности еврозоны и ликвидности единой валюты.

В сентябре начались консультации относительно того, как использовать доходы от более чем 200 миллиардов евро замороженных активов российского Центробанка.

Рассматривали, в частности, план ЕС по налогообложению сверхприбылей, полученных от замороженных российских суверенных активов, для финансирования Украины. Этот план в прошлом месяце поддержали США и Великобритания.

На этой неделе в ЕС заявили, что переговоры по налогу на сверхприбыль не достигли прогресса. Утверждали, что причиной частично являются возражения со стороны Бельгии.

Вас также могут заинтересовать новости: