КСУ начал рассмотрение дела по конституционности закона о банках

Соответствующее представление 64 народных депутатов поступило в КС 11 июня.

Конституционный суд Украины начал рассмотрение дела о конституционности Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности».

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Большая палата КС на пленарном заседании в форме письменного производства начала рассмотрение дела по конституционному представлению 64 народных депутатов Украины относительно конституционности отдельных положений Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности» и закона в целом, а также положений других законодательных актов в редакции этого закона.

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Судья-докладчик Александр Касминин отметил, что авторы представления считают, что оспариваемыми положениями указанных законодательных актов Национальному банку Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и связанным с ними государственным учреждениям предоставлены преимущества по обжалованию их распорядительных актов перед другими участниками судебного процесса.

Кроме того, по мнению народных депутатов, изменениями, внесенными законом, нивелированы принцип верховенства права, основы состязательности и равенства участников судебного процесса, и таким образом нарушено право на справедливый суд и эффективную судебную защиту истцов по делам относительно обжалования указанных распорядительных актов.

Председатель суда Александр Тупицкий сообщил, что дальнейшее рассмотрение будет проходить на закрытой части пленарного заседания.

Как сообщал УНИАН, 13 мая Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д).

Согласно пояснительной записке, закон предусматривает неотвратимость процесса вывода банка с рынка, поскольку соответствующее решение НБУ нельзя будет отменить или приостановить по решению суда.

В то же время документ четко определяет предпосылки и процедуру получения бывшими владельцами выведенных с рынка банков компенсаций, если они докажут в суде незаконность решения НБУ.

Еще во время рассмотрения законопроекта в первом чтении некоторые депутаты и эксперты называли его неконституционным и противоречащим многим действующим законам.

11 июня в Конституционный суд поступило представление 64 народных депутатов относительно соответствия Конституции Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности», его отдельных положений, а также положений других законодательных актов в редакции этого закона.

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