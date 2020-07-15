КСУ завтра начнет рассмотрение дела о конституционности закона о банках
Конституционный суд 16 июля в 10:00 начнет рассмотрение дела относительно конституционности закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности».
Об этом говорится в сообщении на сайте суда.
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«16 июля в 10:00 Большая палата Конституционного суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 64 народных депутатов Украины относительно конституционности отдельных положений Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности» и закона в целом, а также положений других законодательных актов в редакции этого закона», - говорится в сообщении.
Авторы представления считают, что оспариваемыми положениями указанных законодательных актов Национальному банку Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и связанным с ними государственным учреждениям предоставлено преимущества по обжалованию их распорядительных актов перед другими участниками судебного процесса.
Кроме того, по мнению народных депутатов, изменениями, внесенными законом, нивелированы принцип верховенства права, основы состязательности и равенства участников судебного процесса, и таким образом нарушено право на справедливый суд и эффективную судебную защиту истцов по делам относительно обжалования указанных распорядительных актов.
Как сообщал УНИАН, 13 мая Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности», его отдельных положений, а также положений других законодательных актов в редакции этого закона.
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