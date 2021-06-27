Экспорт украинской продукции в страны ЕС в 2021 году может достичь 20 млрд евро.

За последние пять лет экспорт украинских товаров в Европейский Союз увеличился на 60%, а уже в этом году экспорт в страны ЕС может достичь 20 млрд евро.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

По его словам, Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером Украины, потому что более 40% всей торговли идет именно со странами ЕС.

«Мы существенно продвинулись в торговых отношениях, однако это только начало. Одним из главных наших приоритетов в последний год стала подготовка к обновлению торговой части Соглашения об ассоциации. Активно проводим диалог с украинским бизнесом, чтобы максимально учесть его потребности и увеличить доступ украинских товаров на европейские рынки», - подчеркнул Шмыгаль.

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Автор: Богдан Слуцкий