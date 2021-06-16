Украина с начала сезона экспортировала более 43 млн тонн зерна.

Украинские аграрии с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2020 - июнь 2021) по состоянию на 16 июня экспортировали 43,22 млн тонн зерна, или 95% от прогноза Министерства экономики в 45,42 млн тонн.

Об этом свидетельствуют данные Министерства аграрной политики и продовольствия.

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При этом объемы экспорта отстают от прошлогодних – в 2020 году к середине июня аграрии экспортировали на 12,4 млн тонн больше зерна урожая 2019 года, который был рекордным (более 75 млн тонн).

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 16,1 млн тонн, ячменя - 4,1 млн тонн, кукурузы - 22,1 млн тонн, ржи - 12,5 тыс. тонн.

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 118,9 тыс. тонн, что на 206,5 тыс. тонн меньше, чем за соответствующий период прошлого МГ.

Отметим, что экспорт зерновых и масличных культур с продуктами их переработки приносит Украине около 16 млрд долл. ежегодно, а весь аграрный экспорт обеспечивает более 40% валютных поступлений страны.

Прогнозы

Министерство экономики прогнозирует экспорт зерновых в текущем маркетинговом году на уровне 45,42 млн тонн, что на 20,5% меньше, чем в предыдущем МГ (57,2 млн тонн).

"Украинская зерновая ассоциация" прогнозирует экспорт зерновых на уровне 46,8 млн тонн.

Украина продолжает сокращать экспорт зерна в текущем сезоне из-за низкого урожая 2020 года, который составил 65,4 млн тонн зерновых, что почти на 7 млн тонн меньше, чем годом ранее.

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Автор: Анна Нагорная