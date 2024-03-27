В украинском правительстве рассчитывают, что средства будут перечислены уже до конца марта.

Совет исполнительных директоров Всемирного банка, который в 2023 году предоставил Киеву 37 млрд долларов, одобрил новый кредит для Украины в размере 1,5 миллиарда долларов США в рамках займа на развитие. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Отмечается, что заем "Основы роста" финансируется через целевой фонд ADVANCE Ukraine (984 млн долларов), который поддержало Министерство финансов Японии, а также под гарантии правительства Великобритании (516 млн долларов).

Указанный кредит является первым из предложенных двух займов, разработанных для поддержки реформ правительства Украины, необходимых для укрепления основ экономической политики и усиления макрофинансовой стабильности. Заем состоит из двух компонентов. Первый – направлен на укрепление основ экономической политики для содействия структурным сдвигам в направлении устойчивого роста. Второй компонент направлен на усиление макрофинансовой стабильности.

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"Совет директоров Всемирного банка одобрил решение о выделении Украине 1,5 млрд долларов в рамках займа на поддержку политики развития (DPL)... Рассчитываем, что средства будут перечислены уже до конца марта. Направим эти ресурсы на покрытие наиболее важных бюджетных расходов: на социальные, гуманитарные цели и на восстановление", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Помощь Украине

В декабре 2023 года Украина получила 1,34 млрд долларов США в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Это уже шестое дополнительное финансирование.

Также в конце прошлого года Всемирный банк утвердил проект "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности (INSPIRE)" для Украины, который обеспечит 1,2 млрд долларов на финансирование 29 видов социальных выплат наиболее уязвимым слоям населения страны.

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