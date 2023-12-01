Финансирование обеспечит 29 видов социальных выплат наиболее уязвимым слоям населения Украины.

Всемирный банк утвердил проект "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности (INSPIRE)" для Украины, который обеспечит 1,2 млрд долларов на финансирование 29 видов социальных выплат наиболее уязвимым слоям населения страны. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

"Проект обеспечит финансирование 29 видов социальных выплат наиболее уязвимым слоям населения Украины, которые пострадали от разрушительных последствий вторжения России в Украину. Малообеспеченным семьям необходима надлежащая поддержка для преодоления вызовов, вызванных войной, и избежания дальнейшего ухудшения жизненных обстоятельств", – говорится в сообщении.

Проект INSPIRE финансирует заем Всемирного банка на 1,2 миллиарда долларов из целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine), поддерживаемого правительством Японии.

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Проект будет направлен на "социальную поддержку лиц с инвалидностью, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, приемных и патронатных семей, лиц, нуждающихся в уходе, студентов учреждений профессионального предвысшего и высшего образования, получающих социальные стипендии, а также граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы и торговли людьми".

Соцвыплаты в Украине

В результате полномасштабной войны в Украине быстро растет количество лиц с инвалидностью. Из-за этого в Минсоцполитики считают, что государству следует пересмотреть подход к оказанию им поддержки. Считают, что лучше обеспечить человеку с инвалидностью экономическую самостоятельность, что будет гораздо эффективнее.

В октябре Министерство социальной политики прекратило выплаты ежемесячного пособия более 140 тысяч внутренне перемещенных лиц, поскольку проверка показала, что эти люди не соответствовали критериям оказания помощи. Это уменьшило расходы государственного бюджета на 400 млн гривень в месяц.

Кроме того, в ноябре стало известно, что около 40% внутренне перемещенных лиц, получающих финансовую помощь от государства, живут только на эти средства.

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