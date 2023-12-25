Украина получила 1,34 млрд долларов США в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Это уже шестое дополнительное финансирование, сообщили в Министерстве финансов Украины.
Финансирование состоит из займа Всемирного банка в размере 1,086 млрд долларов, которые поступили через целевой фонд по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине под гарантии правительства Японии.
Также указанное финансирование содержит грантовую составляющую:
- от Норвегии через целевой фонд поддержки, восстановления и реформирования Украины – 190 млн долларов;
- от правительства США – 50 млн долларов;
- от правительства Швейцарии – 20 млн долларов.
В Минфине отметили, что средства будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины, не связанных со сферой безопасности и обороны, в частности, на пенсионные выплаты и выплаты работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Международная помощь Украине
Великобитания в 2024 году может предоставить Украине еще больше помощи, чем в 2022 и 2023 годах для борьбы с российскими оккупантами. Такое заявление сделал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.
21 декабря, Украина получила 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС. Это последний транш нынешней макрофинансовой помощи от Евросоюза.