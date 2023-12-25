Средства будут направлены на социальные выплаты.

Украина получила 1,34 млрд долларов США в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Это уже шестое дополнительное финансирование, сообщили в Министерстве финансов Украины.

Финансирование состоит из займа Всемирного банка в размере 1,086 млрд долларов, которые поступили через целевой фонд по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине под гарантии правительства Японии.

Также указанное финансирование содержит грантовую составляющую:

Видео дня

от Норвегии через целевой фонд поддержки, восстановления и реформирования Украины – 190 млн долларов;

от правительства США – 50 млн долларов;

от правительства Швейцарии – 20 млн долларов.

В Минфине отметили, что средства будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины, не связанных со сферой безопасности и обороны, в частности, на пенсионные выплаты и выплаты работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Международная помощь Украине

Великобитания в 2024 году может предоставить Украине еще больше помощи, чем в 2022 и 2023 годах для борьбы с российскими оккупантами. Такое заявление сделал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

21 декабря, Украина получила 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС. Это последний транш нынешней макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Вас также могут заинтересовать новости: