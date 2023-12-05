В этом году Украина получила более 37 миллиардов долларов внешнего финансирования.

Правительство начинает два важных проекта со Всемирным банком при поддержке правительства Японии по финансированию аграрной отрасли и социальных пособий.

"Первый - для финансирования аграрной отрасли в размере 550 млн долларов. Второй - для финансирования социальных пособий. В частности, субсидий и выплат ВПЛ объемом 1,2 млрд долларов. Рассчитываем, что в декабре партнеры в очередной раз продемонстрируют надежную и прогнозируемую поддержку. И Украина будет иметь ресурсы для укрепления тыла, пока наши защитники противостоят врагу на фронте", - рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Премьер отметил, что за 11 месяцев 2023 года Украина получила 37,4 млрд долларов внешнего финансирования, из них в ноябре – около 2 млрд долларов. Это, в частности, макрофинансовая помощь от ЕС, средства от МВФ, займы Канады, МБРР, Всемирного банка и другая помощь.

Видео дня

"Особенно ценным для нас является грантовый ресурс. Он дает возможность покрывать текущие расходы, инвестировать в восстановление и развитие без увеличения долговых обязательств. Почти 405 млрд грн грантов получила Украина в январе-ноябре. Прежде всего от США, Германии, Испании, Финляндии, Ирландии и других государств-партнеров", - подчеркнул Шмыгаль.

Финансовая поддержка Украины - последние новости

23 ноября Украина получила около 400 млн долларов под гарантию Великобритании через трастовый фонд Всемирного банка.

1 декабря Всемирный банк утвердил проект "инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности (INSPIRE)" для Украины, который обеспечит 1,2 млрд долларов на финансирование 29 видов социальных выплат наиболее уязвимым слоям населения страны.

Вас также могут заинтересовать новости: