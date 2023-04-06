На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 5,11 млрд долларов.

По состоянию на 1 апреля 2023 года международные резервы Украины достигли рекордного уровня за последние 11 лет – 31,88 миллиарда долларов.

Как сообщает пресс-служба НБУ, в марте резервы выросли на 10% благодаря поступлениям от международных партнеров на фоне меньших объемов чистой продажи валюты Национальным банком и умеренным долговым выплатам страны в иностранной валюте.

Как отмечает регулятор, в марте на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 5,11 млрд долларов.

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Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 486,8 млн долл. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 638,6 млн долл.

В марте Нацбанк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 1,67 млрд долл и выкупил в резервы – 5,2 млн долл.

Чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце снизилась по сравнению с февралем 2023 года на 783,1 млн дол. США – до 1 668,9 млн долл.

Международные резервы Украины в условиях войны

В течение 2022 года международные резервы Украины уменьшились на 7,9% из-за осуществленных валютных интервенций по продаже валюты для поддержания курса гривни.

Международные резервы Украины в январе 2023 года выросли на 5% и по состоянию на 1 февраля составили 29,9 млрд долл.

В феврале 2023 года международные резервы Украины снизились на 3,5% и по состоянию на 1 марта 2023 года составили 28,864 млрд долл.

Чистая продажа валюты НБУ снизилась по сравнению с январем на 609 млн долл. – до 2,452 млрд долл. На динамику резервов повлияли поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга, а также переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют).

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