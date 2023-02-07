Увеличение резервов произошло благодаря поступлению средств от международных партнеров и уменьшению чистой продажи валюты Нацбанком.

Международные резервы Украины в январе выросли на 5% и по состоянию на 1 февраля составили 29,9 млрд долл.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины. "Международные резервы Украины по состоянию на 1 февраля 2023 года, по предварительным данным, составили 29,9 млрд долл. США. В январе они увеличились на 5% благодаря устойчивым поступлениям от международных партнеров и уменьшению чистой продажи валюты Национальным банком", - говорится в сообщении.

В частности, в течение месяца Украина получила 4,4 млрд долл. США (в эквиваленте). Из них 1 млрд долл. - от США, 3,3 млрд долл. – от Европейского Союза; 71,6 млн долл. - от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

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"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,7 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - отметили в финучреждении.

Международные резервы Украины

Как известно, в прошлом году Украина получила беспрецедентную мировую финансовую поддержку, согласно балансовым данным, - около 32,1 млрд долл.

Наибольший объем финансовой помощи поступил от США – 12 млрд долл., Евросоюза - 8 млрд долл., МВФ - 2,7 млрд долл., Канады - 1,9 млрд долл. США, Германии - 1,6 млрд долл.

В целом в течение 2022 года международные резервы Украины уменьшились на 7,9% из-за осуществленных валютных интервенций по продаже валюты для поддержания курса гривны.

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