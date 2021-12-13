Адвокат напомнил, что Суркисы выиграли не один суд у ПриватБанка.

Выигрыши в судебных инстанциях футбольного клуба "Динамо Киев" и коммерческого банка А-Банк никак не повлияли на национализацию ПриватБанка. А значит высказывания "семья Суркисов рушит национализацию ПриватБанка" или "любые успехи Суркисов в судах угрожают национализации банка" являются ничем иным как манипуляцией со стороны отдельных лиц ПриватБанка.

Об этом в комментарии УНИАН заявил адвокат Игоря Суркиса Игорь Алексеев.

"Футбольный клуб "Динамо Киев" выиграл во всех судебных инстанциях в Украине вплоть до Конституционного суда и доказал, что клуб никак не связан с ПриватБанком. Аналогичный путь прошел коммерческий банк А-Банк, который также добился отмены решений, которые признавали его связанным с ПриватБанком. И после всех решений "в пользу Суркисов" вообще ничего не случилось с ПриватБанком, который как был, так и остается в собственности государства", – говорит адвокат.

Читайте также"ПриватБанк" решил отказаться от популярной у украинцев услугиПо мнению Алексеева, подобные манипуляции направлены на отвлечение внимания от конкретных преступлений со стороны должностных лиц ПриватБанка.

"Тактика тут понятна. Чтобы скрыть собственные просчеты и нарушения, начинается поток отборного вранья и манипуляций. Хотя нужно отдать должное, у сотрудников ПриватБанка довольно неплохо получается "дергать за ниточки" общественного мнения", – говорит он.

По словам Алексеева, в этом случае необходимо обращать внимание на конкретные факты, а не слепо верить заявлениям отдельных сотрудников финансового учреждения.

"Смотрите сами, как только приближается очередной суд с участием семьи Суркисов либо их компаний, мы постоянно слышим один и тот же тезис – "есть угроза национализации ПриватБанка". Вот только удивительно, что Суркисы выиграли не один суд у ПриватБанка, однако это не повлекло отмену национализации ПриватБанка", – подытоживает Игорь Алексеев.

Автор: Григорий Бондарь