Деньги пошли на все - от покупки и ремонта оружия до экстренной поддержки внутренне перемещенных лиц.

Украина с начала войны потратила 8,3 млрд долларов (245,1 млрд гривень) на военные нужды.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу украинского Минфина Сергея Марченко.

По словам министра, эти средства частично Минфин взял из того, что первоначально было заложено в бюджете на развитие. Деньги пошли на все - от покупки и ремонта оружия до экстренной поддержки внутренне перемещенных лиц.

По словам Марченко, в апреле Украина получила 60% запланированных налоговых поступлений, а в мае и июне эти поступления оцениваются на ещё меньшем уровне - 45-50% от ранее запланированных.

Марченко сказал, что Киеву срочно нужна иностранная поддержка, поскольку он вынужден направлять дополнительные миллиарды долларов на экстренные расходы.

В апреле Украина получила почти 2 млрд долларов помощи из-за границы, из которых более 700 млн были выданы в виде грантов.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время власти Евросоюза рассматривают финансовый план по долгосрочному восстановлению Украины после войны с РФ. Этот план предусматривает выделение миллиардов долларов. Пакет финансовых потребностей Украины должен быть рассмотрен в мае.