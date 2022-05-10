Сумма выделенных денег может составить до $15 млрд в течение следующих трех месяцев.

В настоящее время власти Евросоюза рассматривают финансовый план по долгосрочному восстановлению Украины после войны с РФ.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на свои источники. По его данным, этот план предусматривает выделение миллиардов долларов.

Также в Евросоюзе рассматривают использование ссуд, гарантированных государствами-членами, для предоставления срочных средств Украине для дополнительных поступлений в бюджет. Издание отмечает, что сумма выделенных денег может составить до $15 млрд в течение следующих трех месяцев.

Пакет финансовых потребностей Украины должен быть рассмотрен в мае.

Как сообщал УНИАН, 9 мая заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко заявил, что власти не будут сбавлять темпы восстановления пострадавших от войны регионов, где сейчас прекратились боевые действия, несмотря на угрозу возвращения оккупантов.

Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков спрогнозировал, что пострадавшие в результате военных действий украинские города можно отстроить в течение двух лет.

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