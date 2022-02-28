Курс российского рубля в РФ не захотели сдерживать.

Центробанк России не проводит валютные интервенции для поддержки курса российского рубля.

Об этом сообщила председатель Центробанка страны-агрессора Эльвира Набиуллина во время брифинга.

"Банк России в четверг и в пятницу провел валютные интервенции. В четверг - объемом в размере 1 млрд долларов, и в меньшем объеме - в пятницу. В связи с ограничением использования золотовалютных резервов в долларах и евро сегодня интервенции нами не проводились. Правительство ввело решение об обязательной продаже 80% валютной выручки", - отметила она.

Напомним, 28 февраля курс российского рубля достиг исторического минимума, пересекая отметку в 100 рублей за 1 доллар.

Рубль начал стремительно обесцениваться после того, как Россия пошла на агрессию против Украины.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.

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