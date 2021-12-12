Курс биткоина может вырасти до $550 тыс.

В случае проявления интереса к криптовалюте со стороны инвесторов курс биткоина может взлететь в 10 раз.

Такой прогноз озвучила основательница и генеральный директор инвестиционной компании Ark Invest Кэти Вуд, сообщает CNBC.

Читайте такжеПеред выходными в Украине изменился курс доллара

По словам Вуд, курс биткоина может вырасти до $550 тыс.

По мнению эксперта, биткоин взлетит в цене, когда институциональные инвесторы, включая инвестфонды, банки и страховые компании вложат хотя бы незначительную долю своих средств в криптовалюту.

По ее словам, институциональные инвесторы предпочитают две крупнейшие криптовалюты – биткоин и эфир.

"Институциональные менеджеры должны искать новые развивающиеся классы активов с низкой корреляцией. Это ключ к диверсификации и Святой Грааль с точки зрения распределения активов", – подчеркивает Вуд.

Согласно данным криптовалютной биржи WhiteBIT, по состоянию на 12 декабря один токен торговался на уровне $49,6 тыс.

Как отмечает издание, поскольку криптовалюты являются крайне волатильным активом, все инвестиции делаются исключительно на свой страх и риск.

Биткоин в Украине:

6 октября 2021 года Владимир Зеленский отказался подписывать принятый Верховной Радой "закон о биткоине". Президенту не понравилась нынешняя редакция документа – он хочет, чтобы нардепы внесли в него поправки.

Законопроект "О виртуальных активах" (№3637) был внесен в Верховную Раду 11 июля 2020 года. Он позволит держателям таких активов обменивать их и вносить в декларацию. Международные криптокомпании смогут зарегистрировать бизнес в стране. Украина – одна из лидеров по использованию криптовалюты в мире, однако весь оборот находится в тени.

Глава Минцифры Михаил Федоров тогда объяснял, что закон позволит упорядочить рынок криптовалюты, и уверял, что уже скоро криптобиржи смогут официально работать в украинской юрисдикции, а развитие новой индустрии привлечет инвестиции в государство.

При этом в Нацбанке исключили возможность присвоения виртуальным активам статуса платежного средства.

Автор: Елена Коваленко