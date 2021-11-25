Участники финансового рынка ожидают, что введение гарантирования даст значительный импульс для развития кредитно-кооперативного движения в Украине.

В Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) работают над введением механизма возмещения вкладов для членов кредитных союзов, пишет НВ.

Присоединение кредитных союзов в Фонд гарантирования вкладов запланировано на 2023 год, что заложено в "Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года" в рамках имплементации Европейской директивы 2014/49/ЕС.

"Мы изучаем возможность введения гарантий сначала на уровне 100 000 грн. Это даст возможность покрыть гарантией около 80% количества вкладчиков кредитных союзов и больше 50% по сумме вкладов. В дальнейшем, как планируется, сумма возмещения по вкладам в кредитных союзах постепенно достигнет уровня гарантий в банках. Наша же стратегическая цель – европейский уровень гарантий в 100 тыс евро", – отмечает заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Ольга Билай. Сейчас сумма вкладов в кредитных союзах составляет около 1,2 млрд грн.

Член правления Всеукраинской ассоциации кредитных союзов, председатель кредитного союза "Выгода" Юрий Мокрицкий отметил: "...этот механизм правильный... Он показал себя в других странах, это мировой опыт. И прежде всего молодое поколение украинцев хочет таких понятных, простых механизмов и простого обеспечения. Поэтому, безусловно, мы ожидаем увеличения вкладов, особенно среди младшего поколения. Это цивилизованный, понятный инструмент", - сказал Юрий Мокрицкий.

Предполагается, что Фонд гарантирования и Национальный банк Украины, как регулятор, систематически будут оценивать степень риска каждого кредитного союза, и более рискованные будут обязаны платить более высокие регулярные сборы в ФГВФЛ. Сейчас прорабатывается модель расчета регулярного сбора, который будет зависеть от показателей финансовой устойчивости союза, качества его активов, ликвидности и тому подобное.

Участники финансового рынка ожидают, что введение гарантирования даст значительный импульс для развития кредитно-кооперативного движения в Украине, которое сейчас находится в стагнации. Сейчас в Украине насчитывается около 300 кредитных союзов, в которые входит почти 400 тысяч членов.

Автор: Иван Бойко