Курс гривни к евро укрепился до 33,51 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 5 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,73 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 33,51 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс валют

Нацбанк на 5 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2773,3 (30 апреля - 2775);

100 EUR - 3351,12 (30 апреля - 3364,27).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,77/27,79 грн/долл., к евро – на уровне 33,56/33,58 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на пятницу, 30 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,75 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий