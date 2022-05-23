В частности, цены на новостройки во Львове выросли на 36% с начала войны.

Цена одного квадратного метра на новостройки во Львове выросла с начала полномасштабного вторжения России на 36% до 38 327 гривен.

Об этом говорится в аналитическом исследовании OLX Недвижимость, переданном УНИАН.

"Город Льва из-за перенасыщения вынужденно перемещенными украинцами, а также как относительно безопасный город с сохраненной инфраструктурой пока что лидирует относительно подорожания цен как в новостройках, так и на вторичке. Так, существенно выросла цена за квадратный метр в новостройках Львова на 36%, на вторичном рынке – на 12%", - говорится в сообщении.

При этом в исследовании отмечается, что на 18% подорожали квадратные метры первичного рынка недвижимости в Днепре. В Одессе и Киеве цена выросла на 11% и 6% соответственно, а в Запорожье квадратный метр остался на уровне довоенных показателей.

Что касается вторичного рынка, то здесь более оптимистичные показатели: во всех городах, кроме Львова, цена за метр увеличилась в среднем на 2%.

"Цены на жилье по Украине до начала полномасштабного вторжения составляли в среднем 20 346 грн/м2 на вторичке и 30 019 грн/м2 – для предложений на этапе строительства. После анонсирования об открытии реестров и их фактического старта работы, с 26 апреля цены на квадратные метры в новостройках не изменились, а на вторичном фонде даже уменьшились на 6% до 19 157 грн/м2", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, цены на долгосрочную аренду жилья в Киеве снизились, а на западе Украины наоборот выросли.

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