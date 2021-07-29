Национальный банк Украины на пятницу, 30 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,89 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 31,92 грн/евро, то есть гривня ослабла на 22 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
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Официальный курс:
100 USD США – 2686,28 (29 июля – 2686,28)
100 EUR – 3170,21 (29 июля – 3170,21)
Межбанк:
На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,86/26,88 грн/долл., к евро - на уровне 31,92/31,94 грн/евро.
Курс на 29 июля:
Национальный банк Украины на четверг, 29 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,86 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.