Консультации с общественностью относительно проекта постановления продлятся в течение 15 дней.

В Министерстве развития громад и территорий заявили о планах инициировать создание и внедрение механизма перерасчета за некачественное предоставление коммунальных услуг.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Электронные консультации с общественностью относительно проекта постановления продлятся в течение 15 дней, отмечают в ведомстве.

В проекте постановления «Об утверждении Порядка осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг за период их непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества» предложен механизм и условия осуществления перерасчета стоимости услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения и т. п.

Также в документе предусмотрены количественные и качественные характеристики предоставления коммунальных услуг, которые учитываются при осуществлении исполнителем пересчета стоимости. Речь идет о перерасчете в случае непредоставления таких услуг, их предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества.

Кроме того, в документе определяются особенности осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг в зависимости от вида договора и условий начисления платы за эти коммунальные услуги.

В частности, перерасчет за некачественную услугу будет осуществляться предоставителем услуги на основании составленного акта-претензии. Если акт поступит от одного потребителя, проживающего в многоквартирном доме, перерасчет будет осуществляться для всего дома.

Перерасчет планируют проводить вне зависимости от наличия у потребителя долгов за коммуналку.

Субсидии в Украине: что необходимо знать

По состоянию на 23 февраля 2021 года льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг пользовались 1,8 млн украинцев, а размер льгот составлял от 25% до 100% стоимости.

В марте 2021 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 2,95 млн граждан, а ее средний размер увеличился на 13,6% по сравнению с февралем и составил 1685 грн.

В марте 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам проработать возможность расширения круга получателей субсидий.

В апреле 2021 года Кабинет министров ужесточил требования при назначении жилищных субсидий.

20 апреля 2021 года в Минсоцполитики рассказали, как будут проверять субсидиантов с 1 мая.

14 мая 2021 года Минсоцполитики сообщили, что в связи с принятыми в мае изменениями в программе жилищных субсидий желающие получать государственную помощь должны переоформить документы в любое время в течение пяти месяцев.

18 мая 2021 года в Минсоцполитики рассказали, как переоформить субсидию.

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Автор: Елена Коваленко