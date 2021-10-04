Прошлая неделя закончилась с курсом гривни 26,62 грн/долл., что на 0,3% крепче, чем неделю назад.

Аналитики группы ICU ожидают возможное укрепление курса гривни до конца этой недели благодаря активизации нерезидентов на рынке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в финансовом еженедельнике компании.

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"Активизация нерезидентов на рынке ОВГЗ добавила предложения валюты на рынке и подтолкнула курс гривны к очередному укреплению. Сохранение активности нерезидентов на уровне предыдущей недели может поспособствовать дальнейшему укреплению в сторону 26,5 грн/долл.",- говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что 2 недели подряд нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ и НБУ выкупил на прошлой неделе еще 15 млн долл. в международные резервы. Хотя этот выкуп происходил в первые три дня недели, когда нерезиденты конвертировали валюту для участия в аукционе. А вот уже в конце недели колебания курса происходили без вмешательства НБУ. Но без Национального банка спрос на валюту был не очень высоким, что сохраняло преимущество предложения и поддерживало курс гривни на достаточно крепком уровне.

Также сообщается, что прошедшая неделя закончилась с курсом гривны 26,62 грн/долл., что на 0,3% крепче, чем неделю назад.

Курс на 4 октября:

Национальный банк Украины на вторник, 5 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,57 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий