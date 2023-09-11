Украинский президент объяснил, почему поддержка Украины важна для западных политических элит.

Если Запад прекратит поддерживать Украину и это позволит России одержать победу в войне, избиратели этих стран не простят такое поведение своих лидеров. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский в интервью изданию The Economist.

По его словам, партнеры продолжают убеждать, что будут поддерживать Украину до конца, но в глазах некоторых из этих политиков видно, что на самом деле они уже "не с нами".

"Если ты не с Украиной, ты с Россией, а если ты не с Россией, ты с Украиной. И если партнеры нам не помогут, значит, помогут России одержать победу. Это все", - категорически описывает ситуацию украинский президент.

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По мнению Зеленского, лучший способ убедить западных лидеров в необходимости поддерживать Украину и в дальнейшем - это надавить на них с помощью СМИ.

"Люди читают, люди обсуждают, люди решают и настаивают. Народ не простит [своим лидерам], если они потеряют Украину", – объясняет он и добавляет, что поражение Украины разозлит избирателей стран-партнеров.

Западная поддержка Украины - последние новости

Как писал УНИАН, Владимир Зеленский высказал мнение, что Дональд Трамп не станет поддерживать Путина, если снова станет президентом США. Зеленский считает, что "это не то, что делают сильные американцы".

Между тем, президент США Джо Байден объяснил, почему в итоговой декларации саммита "Группы двадцати" не было осуждения российской агрессии против Украины. По его словам, согласовать более жесткие формулировки участники саммита не смогли именно из-за позиции самой России и ее стратегического союзника Китая, тогда как остальные страны-участницы разделяют западное мнение относительно этой войны.

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