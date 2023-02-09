Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,40 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" подорожал на 5 копеек – до 39,90 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подешевел на 15 копеек – до 42,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,40 грн/долл., евро – 41,50 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 40,80 грн.

Война в Украине и ситуация с курсом

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл

Прогнозы на ближайшее время

Директор департамента казначейства "Коминбанка" Герман Марченко прогнозировал, что курс доллара в Украине к середине февраля может упасть в цене и оказаться в пределах коридора 39,5-40 грн/долл.

Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий прогнозировал, что курс доллара в Украине в феврале кардинально не изменится.

Аналитик Алексей Козырев прогнозировал, что в феврале банки будут выставлять свои котировки в пределах коридора от 39,70 до 41,10 гривень, а по евро - от 42,20 до 44,25 гривень.

Козырев также спрогнозировал, что Украине не удастся полностью избежать девальвации в 2023 году. Согласно его прогнозу, чиновники догонят официальный курс до уровня 40-41 грн/долл. в 1 квартале 2023 года, а потом до официального уровня, заложенного в бюджет, то есть от 42 до 43 гривень, уже в 3-4 квартале.

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