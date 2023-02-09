Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,80 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня остался на уровне предыдущего показателя – 40,30 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 10 копеек и составляет 43,10 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,80 грн за долл., евро – 42,30 грн за евро.

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Курс во время войны:

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

Прогнозы на февраль:

Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий прогнозировал, что курс доллара в Украине в феврале кардинально не изменится.

Аналитик Алексей Козырев прогнозировал, что в феврале банки будут выставлять свои котировки в пределах коридора от 39,70 до 41,10 гривень, а по евро - от 42,20 до 44,25 гривень.

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