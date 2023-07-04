В случае неполучения показаний счетчика до 5 числа включительно, облгаз самостоятельно указывает объем потребленного газа.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", которая обслуживает почти все население, рассказала, откуда в платежках за газ берутся цифры "с воздуха".

Как сообщает пресс-служба компании, причиной некорректных начислений могут быть не своевременно переданные показания счетчиков. "Передача показаний счетчика с опозданием или их не предоставление вообще - одна из основных причин некорректных начислений в платежках", - отметили в компании.

Отмечается, что в случае неполучения данных до 5 числа включительно, облгаз самостоятельно указывает объем потребления газа от клиента (на уровне среднего потребления).

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"Из-за этого и бывают недоразумения. Передавайте показания счетчика вовремя и берегите собственные время и нервы", - говорится в сообщении.

Пока длится учетный период, передавать показания счетчика можно пользуясь сервисами ГК "Нафтогаз Украины" или своим операторам ГРМ (гор- или облгаз).

В компании напомнили, что клиенты АО "Киевоблгаз", АО" Житомиргаз", АО" Львовгаз", АО" Криворожгаз", АО" Харьковгоргаз", АО" Донецкоблгаз", Днепровского и Кропивницкого филиалов газсети имеют возможность фиксировать свои данные через SMS на номер 4647.

В то же время, потребители "Нафтогаза" жалуются на странице компании в Facebook на то, что в личном кабинете принимаются показатели счетчики лишь с 27 по 30 число текущего месяца.

"Сайт показатели не принимает после 30 числа: "Пишите актуальную проверенную информацию". Я ранее подавал показатели 1-5 числа. А у вас на сайте теперь пишет 27-30 число. Далее форма заблокирована", - пишет львовянин Андрей.

"Не могу передать показатели, пишет, что показатели нужно передавать с 28 по 30 число" - пишет Елена из Харькова.

Также потребители сообщают, что даже при вовремя переданных показателях, получат довольно странные платежки.

В "Нафтогазе" в таких случаях просят потребителя сообщить его личный счет для выяснения деталей и обещают исправить ситуацию, что делает процесс передачи не удобным для украинцев.

Платежки во время войны

Еще до полномасштабного российского вторжения в Украину потребители неоднократно жаловались на лишние начисления в платежках за газ от облгазов.

В конце 2021 года Нацкомиссия по тарифам проводила проверку большинства облгазов из-за массовых жалоб граждан на неучет показателей приборов учета газа.

В мае 2022 года в обслуживание в "газоснабжающую компанию" Нафтогаз Украины " были внезапно переведены около 10 млн потребителей. Таким образом, государственный холдинг вытеснил газовые компании, которые работали во всех регионах страны под брендом "твой Газсбыт" и сконцентрировал в "своих руках" поставки для 98 процентов украинских домохозяйств.

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