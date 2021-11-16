Средняя сумма договора в сентябре составила 861,1 тыс. грн.

За первые 9 месяцев года украинские банки выдали более 7,5 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму почти 6,1 млрд грн.

Как сообщила пресс-служба Национального банка, в сентябре 2021 года банки выдали 943 ипотечных кредита на общую сумму 812 млн грн, о выдаче новой ипотеки в отчетном месяце проинформировали 22 финучреждения.

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"Если сравнить с соответствующим периодом прошлого года, новое ипотечное кредитование более чем удвоилось по количеству договоров и выросло в 2,7 раза в денежном измерении. Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса банков об объемах предоставленных населению ипотечных кредитов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости сохраняют доминантные позиции: их доля в сентябре составила 88% от количества и 86% от объема всех выданных ипотечных кредитов. Рынок ипотечного кредитования остается концентрированным: 5 самых активных банков заключили почти 90% новых сделок.

Средняя сумма договора в сентябре составила 861,1 тыс. грн и была несколько ниже, чем в августе (889,7 тыс. грн) вследствие роста доли ипотечного кредитования в регионах и уменьшение средней суммы договора в Киеве. Средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита составляла в сентябре 15,4% на первичном и 13,6% – на вторичном рынке.

Ипотека: что необходимо знать

Ипотечный кредит – это особая форма кредита, связанная с возникновением экономически-правовых отношений между кредитором и заемщиком по поводу движения заемных средств, которые предоставляются на долгосрочной основе под обеспечение недвижимым имуществом.

В конце января 2021 года Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставленным заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов фонд предоставляет заемщикам, получившим ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 уполномоченных банков подписали соглашения в рамках программы "Доступная ипотека под 7%".

Автор: Екатерина Жирий