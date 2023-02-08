Первая в текущем году волна подачи заявок на микрогрант стартовала 1 февраля.

В этом году 7 тыс. украинцев получат от 50 до 250 тыс. грн на открытие собственного дела в рамках государственной программы "Собственное дело".

Об этом сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная в эфире информационного телемарафона.

"Правительство предусмотрело в 2023 году на программу микрогрантов "Собственное дело" 1,8 млрд грн. Это даст возможность выдать более 7 тыс. лиц микрогрантов на начало и развитие бизнеса. При этом мы имеем хорошие результаты этой программы за прошлый год – микрогранты получили 3300 предпринимателей", – сказала чиновница.

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По ее словам, программа микрогрантов является самой популярной среди грантовых программ проекта "єРобота", и 1 февраля стартовала первая в текущем году волна подачи заявок на этот микрогрант.

За неделю украинцы уже подали через портал "Дія" более 200 заявок на получение средств. Сумма микрогранта составляет от 50 тыс. до 250 тыс. грн.

Бизнес во время войны:

21 июня 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о начале реализации нового правительственного проекта по грантовой безвозвратной поддержке новых бизнесов. Важным акцентом всех программ в рамках проекта должно стать создание новых рабочих мест и возможность онлайн-оформления заявлений на получение грантов. Все программы объединены под общим названием "єРобота".

По словам Шмыгаля, программа "єРобота" в 2023 году потребует финансирования в размере не менее чем 30 млрд грн, часть из которых планируется направить из государственного бюджета.

По словам Юлии Свириденко, правительственная грантовая программа "еРобота" даст возможность создать в Украине более 300 тысяч рабочих мест.

1 февраля 2023 года в Украине стартовал новый этап приема заявок на микрогранты.

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