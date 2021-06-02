В 2024 году инфляция составит 5%.

Инфляция в Украине в 2022 году составит 6,2%, тогда как в 2023-м и 2024-м года соответственно - 5,3 и 5%.

Об этом сказано в прогнозе экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, который 31 мая утвердил Кабмин, передаёт пресс-служба Министерства экономики Украины

Читайте такжеНазваны два главных фактора инфляции в Украине

При этом рост ВВП в 2022 году прогнозируется на уровне 3,8%, а в 2023-м и 2024-м годах соответственно - 4,7% и 5%.

Рост реальной среднемесячной заработной платы работников в 2022 году прогнозируется на уровне 4,4%, в 2023-м - на 6,1%, а 2024-м - на 5,6%.

Уровень безработицы в 2022 году должен составить 8,5%, в 2023 году - 8%, в 2024 году - 7,8%.

Прогнозируемый рост экспорта товаров и услуг в 2022 году составит 6,5% с последующим наращиванием темпов роста до 7,7% в 2023 году и до 7,9% в 2024 году.

"Предполагается, что в 2022-2024 годах развитие экономики будет происходить по траектории ускорения экономического роста. Так, самыми высокими темпами будет расти инвестиционный спрос, и будет усиливаться роль банковского кредитования в финансировании инвестиционных проектов. Государственные программы финансовой помощи, развитие жилищного лизинга, создание надлежащей инфраструктуры на рынках капитала будут стимулировать развитие бизнеса и инвестиций в экономике Украины", - сказано в сообщении.

Госбюджет

В государственном бюджете на 2021 год заложен рост внутреннего валового продукта Украины на уровне 4,6%.

Международный валютный фонд прогнозирует рост украинской экономики в 2021 году на 4%, а Всемирный банк ожидает умеренного восстановления экономики Украины в 2021 году с ростом ВВП на 3,8%.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Шварц